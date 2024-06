Tiefurt. Montagsmusiken und Collegium Musicum können auf Jahrzehnte Geschichte mit allerhand Musik zurückblicken.

Beim Kultursommer in Tiefurt feierten am Mittwochabend gleich zwei Institutionen ihr Jubiläum: die Tiefurter Montagsmusiken und das Collegium Musicum Weimar. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Montagsmusiken und des 30-jährigen Bestehens des Collegium Musicums gab das Hochschulorchester ein Open-Air-Konzert. Am Samstag geht es 20 Uhr mit einer Lateinamerikanischen Nacht auf der Ilm-Insel weiter, am Sonntag mit einem Parkrundgang (14 Uhr) und dem Konzert von „The Rattlin‘ Bogs“ (16 Uhr).