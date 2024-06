Weimar. Matthias Lewy hat sich erfolgreich habilitiert und hält in Weimar seinen Habilitationsvortrag.

Das erste Mal seit dem Jahr 2010 hat sich am Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena wieder ein Wissenschaftler erfolgreich habilitiert. Matthias Lewy hält am Montag, 24. Juni, um 10 Uhr seinen Habilitationsvortrag im Saal am Palais im Rahmen des 152. Geburtstags der Weimarer Musikhochschule Franz Liszt. Der Musikwissenschaftler, Kultur- und Sozialanthropologe sowie Kultur- und Medienmanager Lewy spricht über „Weltmusik – Perspektiven im Wandel“.

Zunächst soll es einen einführenden Überblick zur Geschichte und Verwendung des Begriffs „Weltmusik“ gehen, der ab den 1980ern geprägt und besprochen wurde. Im zweiten Teil geht es dann um das Erschaffen exotischer Weltmusiken, die einen Bezug zum Dilemma der Verbreitung musikethnologischer Aufnahmen haben. Am Beispiel der gemeinsamen Arbeit am Album „Amazonia“ des Komponisten Jean-Michel Jarre und der darauf zu hörenden Vertreter der Herkunftskulturen werden zugleich Lösungsansätze zur Überwindung dieses Dilemmas skizziert.

Matthias Lewy bekommt seine Weimarer Habilitationsurkunde von Hochschulpräsidentin Anne-Kathrin Lindig. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt Mitra Behpoori am Saiteninstrument Tar. Die Öffentlichkeit ist bei freiem Eintritt zum Mithören eingeladen.

