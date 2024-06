Weimar. Umweltstaatssekretär beginnt in Weimar und Ettersburg eine Tour durch Thüringen. Wo Interessierte dazu willkommen sind:

Mit Terminen am Ettersberg startet am Freitag, 21. Juni, die Thüringer Naturschutz-Tour von Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel. Interessierte sind dazu willkommen. Vom Parkplatz Ettersburger Straße zwischen Umgehung und Schützengilde geht es zu Fuß zum Fledermaus-Quartier in einem alten oberirdischen Wasserspeicher. Ab etwa 11 Uhr folgt ab Parkplatz Schloss Ettersburg ein Picknick am Seerosenteich, der für mehr Artenvielfalt aufgewertet werde.

red