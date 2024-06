Weimarer Land. Die Stadt- und Dorfkirchenmusiken locken am Wochenende zu Konzerten in die Kirchen in Niederroßla und Rannstedt.

Die Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land gehen am Wochenende weiter, und zwar mit einem Konzert in der Niederroßlaer Kirche. Dort singt am Samstag, 22. Juni, um 19 Uhr der Männerchor Taubach unter der Leitung von Harald Dübler. Seit 1990 dirigiert er das Herrenensemble. Entsprechend dem Motto der Dorfkirchenmusiken „Klänge des Friedens“ soll ein vielfältiges Repertoire dargeboten werden, bei dem sich die Sänger von Blockflöte und Akkordeon begleiten lassen.

Nächste Konzertkulisse ist die Kirche in Rannstedt. Am Sonntag, 23. Juni, tritt um 16 Uhr das Duo Zoller & Jahn auf. Die beiden Gitarristen Elke Jahn und Antje Zoller lernten sich während ihrer Studienzeit an der Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt kennen und fanden nach Auslandsaufenthalten 2009 musikalisch wieder zusammen. Ihr Repertoire umfasst Werke bekannter Komponisten, die die Gitarristinnen für ihre filigrane Besetzung umarrangieren.

Noch bis 14. Juli gibt es jedes Wochenende Live-Musik im Rahmen der Stadt- und Dorfkirchenmusiken. Bereits 131 Kirchen im Weimarer Land waren in den Vorjahren bereits Kulisse für die Konzerte. Weiter geht es kommende Woche in Großobringen und Tannroda.

Der Eintritt zu allen Konzerten kostet 7,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

