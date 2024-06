Weimar. Von der Gitarrenandacht bis zu TV-Tipp reicht diesmal die Palette an kulturellen Empfehlungen für Weimar.

Gitarrengottesdienst zum Durchatmen

Kraft schöpfen lassen in einer von Krisen erschütterten Welt soll am Sonntag, 23. Juni, ein Gitarrengottesdienst in der Jakobskirche. Von Corona kaum erholt, sei der russische Krieg gegen die Ukraine auch für Menschen hier eine Belastung und habe das Leben verändert, Energiepreise und Inflation getriggert, meint Pfarrer Michael Haspel. Im Umgang mit der Erschöpfung greift der Pfarrer auf die Bibel zurück, die Perspektiven eröffne, ohne im Stil der Beratungsliteratur zur Selbstoptimierung für alles eine einfache Lösung anbieten zu können. Für musikalische Inspiration sorgt die Weimarer Musikerin und Musikpädagogin Miriam Pfeiffer. Hedwig Eckert bereitet für die Kinder ein eigenes Programm vor.

Kammerchor singt in Hopfgarten

Werke von Mozart, Rolle, Haydn und weiteren Komponisten aus drei Jahrhunderten singt am Sonntag, 23. Juni, der Kammerchor Michaelstein in der St.-Vitus-Kirche in Hopfgarten. Größtenteils aus ehemaligen Mitgliedern der Schola Cantorum Weimar, dem Philharmonischen Kinder- und Jugendchor sowie der Chorakademie Erfurt bestehend, beginnen sie um 15 Uhr ihr Konzert. Der Eintritt ist frei.

Symphonetta und spanische Gitarre

Ein seltenes Instrument erklingt am Montagabend in der St.-Christopherus-Kirche in Tiefurt. Gitarrist Oliver Jaeger präsentiert am 24. Juni um 18 Uhr sein Soloprogramm „Sternenklang über dem Atlantik“, in dem neben der spanischen Gitarre die Symphonetta erklingt, ein akkordeonähnliches Instrument. Im Konzert werden verschiedene Musikstile aus Europa und Südamerika vereint – ob Flamenco, Fado, Tango oder Bossa Nova.

Klavierstudentin gibt Konzert

Klavierstudentin Miriam Hinrichs von der Weimarer Musikhochschule gibt am Montagnachmittag, 24. Juni, um 16 Uhr ein Konzert im Forum Seebach. Ihr Programm reicht von Beethovens Sonate op. 109 E-Dur, Bachs Fantasie und Fuge a-Moll BWV 904 sowie Prokofjews Sonate Nr. 4, op. 29. Der Eintritt ist frei.

Weimarer rekonstruiert Stummfilmmusik

Richard Siedhoff ist für seine Stummfilmkonzerte in der Region bekannt. Am späten Montagabend läuft auf dem TV-Sender Arte „Der Golem, wie er in die Welt kam“ um 23.55 Uhr. Die Musik zum Stummfilm des jüdischen Komponisten Hans Landsberger von 1920 hat Richard Siedhoff rekonstruiert, sodass sie vom Deutschen Filmorchester unter dem Dirigat von Burkhard Götze eingespielt werden konnte. Der Film ist nach der TV-Ausstrahlung in der Arte-Mediathek zu sehen.

red