Weimar. Nach Einschränkungen durch Triathlon folgen ab Montag teilweise umfangreiche Sperrungen für Bauarbeiten. Das sollten Kraftfahrer wissen:

An die Sperrungen und absoluten Halteverbote für den 2. Kulturstadt-Triathlon sollten alle denken, die am Wochenende im Bereich der Veranstaltung unterwegs sind. Bereits ab Samstag 14 Uhr gilt entlang der Lauf- und Radfahrstrecke das Halteverbot. Zudem wird am Sonntag, dem Veranstaltungstag, um 8 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet, die nach den Rennen ab etwa 18 Uhr wieder aufgehoben wird. Die Halteverbote gelten bis 20 Uhr. Betroffen sind der Hermann-Brill-Platz, die Schwansee-, Bad Hersfelder-, Asbach- und Oskar-Schlemmer- sowie die Thälmann-, Pabst-, Bertuch- und die Röhrstraße bis zum Stadtring. Die Rennstrecken können auch von Fußgängern nicht überquert werden.

Die Veranstalter vom HSV versprechen im Gegenzug ein Triathlon-Fest mit spannenden Wettbewerben ab 8.30 Uhr. Hervorzuheben ist, dass die Rennen der 2. Bundesliga (11 Uhr Damen, 13 Uhr Herren) als Staffelsprint stattfinden. Darüber hinaus gibt es am Freibad ein buntes Rahmenprogramm.

Im Norden und Süden neue Behinderungen

Weitere Sperrungen gibt es ab Montag in Weimar. Bekanntlich wird der Feininger-Radweg ab Ortsrand Niedergrunstedt in Richtung Nordost bis voraussichtlich 5. Juli montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr nicht nutzbar sein, weil dort Baumpflege stattfindet. Zeitgleich setzt eine einwöchige Vollsperrung in Höhe der Bonhoefferstraße 89 ein, sodass von beiden Seiten eine Sackgasse entsteht. Grund sind Asphaltarbeiten nach einem Straßeneinbruch. In der Folge verkehrt die Buslinie 1 über die Marcel-Paul- und Stauffenbergstraße. Die Haltestellen Lucas-Cranach-Schule und Bonhoefferstraße entfallen.

Ebenfalls vom 24. bis 28. Juni wird die Berkaer Straße ab der Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Belvederer Allee für Arbeiten an einem Gehweg voll gesperrt. Die Gegenrichtung wird zur Einbahnstraße.

