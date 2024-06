Tiefurt. Kursteilnehmende der Mal- und Zeichenschule Weimar haben sich von den Tiefurter Montagsmusiken inspirieren lassen.

Musik inspiriert Kunst – das zeigt eine neue Ausstellung in der Tiefurter Mühle. Vier Dozenten der Weimarer Mal- und Zeichenschule waren mit ihren Kursteilnehmenden bei zwei Konzerten der Tiefurter Montagsmusiken dabei, die ihre Eindrücke in Zeichnungen und Malerei fließen ließen. Kürzlich wurde die so entstandene Schau namens „Klingendes Glück“ eröffnet. Die Bilder sollen ein Ausdruck von kultureller Vielfalt und Toleranz sein.

red