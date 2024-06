Unter dem Motto „Vielfalt stärken, Rechtsruck zurückdrängen“ feierten am Samstagmittag nach Angaben der Polizei zwischen 1400 und 1500 Menschen den Christopher Street Day in Weimar. Ein bunter Protestumzug von Bahnhof durch die Innenstadt mündete schließlich in einem Straßenfest auf dem Theaterplatz. Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung ohne nennenswerte Zwischenfälle. © Funek Medien Thüringen | Marvin Reinhart