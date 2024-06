Weimar. Stagnierende Wirtschaft und Zurückhaltung bei Kunden machen sich bemerkbar. Beim Betriebsergebnis übertrifft regionale Genossenschaftsbank die Vorjahreswerte. Was sonst noch Thema der Generalversammlung gewesen ist:

Wiederum virtuell hat die VR-Bank Weimar eG ihre diesjährige Generalversammlung unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard Dürrschnabel durchgeführt. Dementsprechend wurden die Beschlüsse der teilnehmenden stimmberechtigten Mitglieder der Genossenschaft digital gefasst. Dazu zählte die Verwendung des Jahresüberschusses 2023 sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Arbeit im Vorjahr. Die 7393 Mitglieder der VR-Bank Weimar eG (Stand 31. Dezember 2023) dürfen sich danach über die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,0 Prozent freuen, teilte die Bank in einer Presseinformation mit.

Der Vorstand berichtete den Mitgliedern überdies über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr. „Unter Betrachtung aller Rahmenbedingungen ist die VR Bank Weimar eG gut durch das Geschäftsjahr 2023 gekommen und mit dem Ergebnis zufrieden“, wird der Vorstandsvorsitzende Martin Wagner zitiert. Die Bilanzsumme sei auf rund 508 Millionen Euro leicht zurückgegangen. Ursache dafür sei „insbesondere eine bilanzpolitische Maßnahme in Verbindung mit der Rückführung institutioneller Refinanzierungen“.

Leicht rückläufig sind nach Angaben von Vorstandsmitglied Michael Galander ebenso die Ausleihungen an Kunden (-1,0 Prozent) sowie die Kundeneinlagen (-0,6 Prozent) gewesen. Als Gründe hierfür sehen die Bankvorstände „im Wesentlichen die eher stagnierende Wirtschaft sowie die Zurückhaltung vieler Kunden im Kontext zu den deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen“. Sehr positiv habe sich jedoch das Wertpapiergeschäft der VR Bank entwickelt. Hier seien sowohl im Fonds- als auch im Wertpapiergeschäft mit Kunden deutliche Zuwächse erzielt worden.

Die Vorstände verwiesen darüber hinaus auf eine „im Genossenschaftssektor überdurchschnittlich gute Eigenkapitalbasis der VR-Bank Weimar eG“ und bezifferten die Gesamtkapitalquote im Jahr 2023 auf 21,2 Prozent. Diese sei, so hieß es weiter, „eine der wichtigsten Voraussetzungen des soliden Wirtschaftens der tief in der Region verwurzelten Genossenschaftsbank“. Mit einem Betriebsergebnis vor Bewertung in Höhe von 1,05 Prozent zur durchschnittlichen Bilanzsumme habe die VR-Bank ihre Planwerte sowie das Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 0,58 Prozent deutlich übertroffen. Insgesamt habe sie „eine stabile Ausgangsposition für das aktuelle Geschäftsjahr“.

Im Rahmen der Wahlen zum Aufsichtsrat unter der Leitung von Aufsichtsratsmitglied Heike Roos bestätigten die Mitglieder die beiden bisherigen Mandatsträger Gerhard Dürrschnabel und Holger Theermann im Amt.

