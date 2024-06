Weimar. Die Stiftung Haar hat einstige Schützlinge des Kinderheims zum Ehemaligen-Treffen eingeladen und will dies fortan häufiger anbieten.

Die Ältesten waren über 80 Jahre alt – und blickten auf eine Kindheit in den Jahren 1946 bis Anfang der 50er zurück. Als Kinder im „Kinderheim Villa Haar“, später „Kinderheimstätte Rosa Thälmann“, erlebten sie die Nachkriegsjahre in der Villa oberhalb des Parks an der Ilm. Deren Türen öffnete die Stiftung Dr. Georg Haar für jene, denen sie als Kinder von 1945 bis 1995 als Lebensort diente, weil ihnen aus unterschiedlichsten Gründen ein Großwerden im Elternhaus verwehrt blieb.

Erstmals hatte die Stiftung 2002 zu einem großen Ehemaligentreffen eingeladen. Damals waren es weit mehr als 100 Männer und Frauen, deren frühe Kindheit durch das Aufwachsen im Kinderheim geprägt war. Dabei waren überdies viele ehemalige Erzieher und Erzieherinnen, die sich in den Jahrzehnten der Betreuung und Begleitung der benachteiligten Kinder widmeten.

Es war schwierig, die Ehemaligen ausfindig zu machen. Viele Briefe kamen zurück mit dem Vermerk „verzogen“ oder auch „unbekannt“, was vielleicht dem Alter der Adressaten geschuldet war, von denen etliche in den 1930er-Jahren geboren worden sind. So wurden bei weitem nicht alle gefunden, die namentlich in den Chroniken und Gruppenbüchern vermerkt sind. Es gelang jedoch eine berührende und intensive Begegnung mit rund 60 Gästen im Stifterhaus. Kevin Wolf-Küchler aus der Stiftungsleitung und Patrick Beck, selbst seit 1987 Erzieher im „Kinderheim Rosa Thälmann“ und zwischenzeitlich pädagogischer Leiter in der Stiftung, hatten das Treffen organisiert. Mit ihnen begrüßte Gesamtleiter Joachim Faßnacht die Gäste. Er präsentierte einen sehr lebendigen Bildvortrag und Fotografien aus der Anfangszeit des Kinderheims.

Kindergruppen bei der Gartenarbeit, Bilder aus den Schlafsälen, Singe-, Tanz- und Folkloreveranstaltungen, Schulaufgaben erledigen – all das war auf den Fotos zu sehen. Sehr schnell entstanden rege Gespräche. Man erkannte sich als Kind wieder, erinnerte sich an die schweren Lebensbedingungen kurz nach dem Krieg und überwiegend an schöne Erfahrungen mit dem Personal und den Mitbewohnern. „Weißt Du noch?“ oder auch „Das ist doch der …“ war viel zu hören und der Beginn von Geschichten aus dieser frühen Zeit. Man hatte sich viel zu erzählen. Erinnerungen wurden wach und untereinander ausgetauscht.

Alte Gruppenbücher lagen zur Einsicht aus, und eine Leinwand als Ehemaligen-Stammbaum der Geschichte des Kinderheimes war vorbereitet, an dem sich die Gäste verewigen konnten. Während die ältesten Zeitzeugen ab 1946 Heimkinder waren, verließen die jüngsten die dezentralen Wohngruppen der Einrichtung zum Teil erst vor zwei oder drei Jahren. Die Begegnung zwischen den Generationen (sie könnten Großeltern, Kinder, Enkel oder gar Urenkel sein) war gewünschter Nebeneffekt dieses Nachmittags. Insgesamt war die Zeit zu kurz, um mit allen ins Gespräch zu kommen. Insofern waren sich alle Beteiligten an diesem Tag einig, solche Treffen in Zukunft öfter stattfinden zu lassen und den Kreis der Ehemaligen zu erweitern.

Auf der Homepage www.stiftunghaar.de, ist es unter anderem möglich, sich für künftige Treffen als Ehemalige anzumelden und informiert zu bleiben. Dazu die Stiftung: „Es ist uns wichtig, mit den Schützlingen in Verbindung zu bleiben, auch um ein Stück weit Geschichte lebendig zu erhalten.“

