Weimar. Mit dem Trio „Favo 3“ gab sich keine geringere als Uschi Brüning die Ehre. Nun steht der Umzug auf die Seebühne an.

Volker „Holly” Schlott, Falk Breitkreuz und Sander de Winne sind das Trio „Favo 3“ und waren am Samstag im Erbenhof zu erleben. Dabei begleitete sie Jazz-Grande-Dame Uschi Brüning. Mit ihr hatte Falk Breitkreuz bereits auf seiner Soloplatte „Deep Clarinets“ zusammengearbeitet und zeigte in Weimar, dass auch live die Chemie stimmt. Nun zieht die Schallkultur auf die Seebühne um: Am 16. Juli spielt dort Dave Stewart von Eurythmics. Tickets unter ticketshop-thueringen.de/schallkultur/