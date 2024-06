Weimar. Der Gottesdienst in der Jakobskirche wich von der üblichen Liturgie ab. Zu Gast war Miriam Pfeiffer mit ihrer Gitarre.

Ein besonders musikalischer Gottestdienst war am Wochenende in der Jakobskirche zu erleben. Pfarrer Michael Haspel ließ sich von der Weimarer Musikerin und Musikpädagogin Miriam Pfeiffer und ihrer Gitarre unterstützen. Die Musik sollte die Möglichkeit bieten, in einer von Krisen geprägten Zeit Kraft zu schöpfen.