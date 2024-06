Weimar. Die Weimarer Musikhochschule lädt zur Langen Nacht des Musiktheaters auf das Schlossgelände in Belvedere ein.

Performance, Musik, Tanz, Theater und Architektur verschmelzen zu einem unterhaltsamen Mix – das ist der Plan für die Lange Nacht des Musiktheaters, zu der die Weimarer Musikhochschule Franz Liszt am 6. Juli in die Kavaliershäuser von Schloss Belvedere einlädt.

Die Projektleitung haben Jochen Biganzoli, Professor für Musiktheater/Szene, und Bernd Niedecken als Experte für historischen Tanz inne. Ab 18 Uhr bis in den späten Abend soll es verschiedenste Darbietungen geben, die weit über die klassische Oper hinausgehen und doch im Kern auf das Musiktheater zurückgreifen. Für kulinarische Angebote sorgt den ganzen Abend über ein französisches Restaurant. Ab 23 Uhr wird zur Party „von Barock bis Techno“ ins Studiotheater Belvedere eingeladen.

Der Newsletter für Weimar Alle wichtigen Informationen aus der Klassikerstadt Weimar, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geplant ist zu Beginn eine Ouvertüre mit Fanfaren und Texten, die unter freiem Himmel zwischen Beethovenhaus und Studiotheater Belvedere vorgetragen werden. Dort wird es auch wiederkehrende Barock-Performances mit Musikerinnen und Musikern sowie Videokunst geben. In der Aula des Beethovenhauses singen (und kommentieren) internationale Studierende der Musikhochschule Arien und Lieder aus ihrer jeweiligen Heimat. Im Studiotheater Belvedere kommt es zu zwei szenischen Aufführungen, darunter mit „Phytopolis“, eine musiktheatralische Reise in die Welt der Pflanzen.

Als Deutsche Erstaufführung wird zudem „The Yellow Wallpaper“ von Grace Evangeline Mason im Studiotheater zu erleben sein. Die englische Komponistin stellt per Videopräsentation ihre Kammeroper in einem Akt persönlich der Öffentlichkeit vor, und zwar am 6. Juli um 11 Uhr im Saal am Palais. Der Eintritt im Palais ist frei.

Eintrittskarten für die Lange Nacht des Musiktheaters gibt es für 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, in der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.

red