Weimar. Im Forum Seebach treten diese Woche verschiedenste Instrumente in den Fokus.

Das Forum Seebach lockt diese Woche mit einigen Konzerten. Am Dienstag, 25. Juni, geben Gabriella Balog und David Antigüedad von der Hochschule für Musik Franz Liszt um 16 Uhr ein Konzert auf Gitarre und Flöte. Am Tag darauf folgt zur selben Zeit ein Horn-Konzert, ebenfalls von Studierenden der Musikhochschule. Auch am Donnerstag, 27. Juni, ist die Hochschule wieder vertreten – diesmal mit einem Konzert für die Violine.

Das für Montag, 24. Juni, geplante Klavierkonzert mit Miriam Hinrichs wurde allerdings auf 16 Uhr am Sonntag, 30. Juni, verschoben. Der Eintritt zu allen vier Veranstaltungen ist frei. Spenden, die den Erhalt des Forums unterstützen, sind willkommen.

