Weimar. „Kontroversen“-Reihe zu aktuellem Thema im Bauhaus-Museum

Über das Thema „Wie weiter mit … dem Fußball?“ diskutiert der Gesellschaftstheoretiker Detlev Claussen im Rahmen der Gesprächsreihe „Weimarer Kontroversen 2024“ am Mittwoch, dem 26. Juni, von 18 bis 20 Uhr im Bauhaus-Museum mit Helmut Heit von der Klassik-Stiftung. Diese schreibt zum Hintergrund: „Die Fußball-Europameisterschaft ist in vollem Gange, und Deutschland träumt von einem Sommermärchen. Im öffentlichen Leben führt kaum ein Weg am Fußball vorbei: Der Sport ist eine große Attraktion, emotional aufgeladen und zugleich ambivalent“. Auf der einen Seite träumten viele eine Karriere vom Straßenkicker zum Profisportler, auf der anderen zeigten sich Probleme wie die Kommerzialisierung des Spielbetriebs, Korruption bei der Wahl von Austragungsorten, Rassismus und Homophobie sowie Gewalt in Stadien. Im Gespräch gehe es unter anderem ferner um die Frage, ob Fußball ein Werkzeug für sozialen Wandel, soziale Integration und Toleranz sei oder eher eine fragwürdige Alltagsreligion.

Das Gespräch mit dem fußballbegeisterten Detlev Claussen findet in Kooperation mit dem BMBF-Projekt „Verspielte Freiheit. Fußball gestern und heute“ statt. Der Eintritt ist frei.

red