Weimar. Mit ihren Abschlussarbeiten haben angehende Gestalter der Bauhaus-Universität beim renommierten ADC Talents Award abgeräumt.

ADC steht für Art Directors Club. Und zu den besten dieser Gestalterinnen und Gestalter können sich Studierende der Bauhaus-Universität Weimar nun zählen. Bei den ADC Talent Awards räumten sie gleich vier der begehrten Nägel als Preise ab.

Den goldenen Nagel hat sich Elfi Handina Murandu verdient mit ihrem „A Book about Hair“. Dabei handelt es sich um ihre Bachelorarbeit über Haare im Kontext schwarzer Menschen und jenen mit verschiedenen ethnischen Hintergründen. Geschildert werden die Perspektiven von 30 Personen – in Zwiegesprächen, einem Gruppengespräch, einem begleitenden Glossar und Einreichungen in Form von Lyrik, Prosa, Essays und drei künstlerische Beiträgen. Es geht um das Schwarzsein und darum, dass Haar in schwarzen Gemeinschaften schon immer eine zentrale Rolle gespielt hat. Dabei blickt die Autorin auch auf geschichtliche Hintergründe. „Auf inhaltlicher als auch grafischer Ebene beeindruckend fanden wir die hochsensible Auseinandersetzung mit Alltagsrassismus mit dem Fokus aufs Haar“, erklärt die Jury. „Das Buch entwickelt sich vor einem persönlichen Hintergrund als Auftakt, greift historische sowie wissenschaftliche Fakten auf, nimmt Bezug zu politischen Errungenschaften wie dem Crown Act, und entfaltet sich so zu einer lauten, wichtigen Stimme, die es in der heutigen Zeit leider immer noch braucht.“

Ein Alphabet für alle Sprachen

Für komplexe Auseinandersetzung mit dem internationalen phonetischen Alphabet (IPA) hat Hanna Hofmann den silberne ADC-Nagel erhalten. Im IPA sind alle Töne, die es in den menschlichen Sprachen der Welt gibt, aufgezeichnet. Das IPA bietet so eine Möglichkeit, Aussprache schriftlich zu dokumentieren. Hanna Hofmann erkundete audiovisuelle Konzepte, um komplexe Verbindungen zwischen Sprache, Phonetik und visueller Darstellung zu verdeutlichen. Entstanden ist dabei die Lernwebsite www.IPAudiovisual.com, die das Alphabet mit einfachen 2D-Animationen verständlich macht.

Ein weiterer silberner Nagel geht an das studentische Magazin PORT, in dem sich Henry Böbst und Vivien Sorrentino mit Emotionen auseinandersetzen, die Studierende vor, während und nach einer Projektphase durchleben. Das PORT-Magazin wird jedes Jahr von einem neuen Team unter einer neuen Thematik konzipiert und gestaltet. „Get rich. Maybe not famous.“ – also „werde vielleicht berühmt, aber reich“ ist das Konzept einer Jobmesse für freie Kunstschaffende am Berufsanfang, für das Studierende der Freien Kunst mit einem bronzenen ADC-Nagel ausgezeichnet wurden.