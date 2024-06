Weimar. In Berlin wird der Deutsche Bauherrenpreis am 26. Juni vergeben. Insgesamt 30 von 195 Bewerbungen haben das Finale erreicht.

Die Weimarer Wohnstätte geht bei der Verleihung des diesjährigen Deutschen Bauherrenpreises, die am 26. Juni in Berlin stattfindet, leer aus. Sie hatte sich mit dem Umbau und der Sanierung der Moskauer Straße 126 und 45 erstmals um die Trophäe beworben, die in Deutschland als wichtigste im Bereich des Wohnungsbaus gilt. Es gingen 195 Bewerbungen für Projekte ein, die zwischen 2020 und 2023 fertiggestellt worden sind. Davon wurden 30 Wohnungsbauprojekte von einer interdisziplinär zusammengesetzten Jury als Nominierte für den Preis ausgewählt.

