Weimar. Der Blick zurück in das Leben in den Jahren 1969 bis 1989 wird am 30. Juni fortgesetzt. Gefragt sind auch Alltagsgegenstände aus der DDR-Zeit.

Nach dem Erfolg mit der Premiere im vergangenen Jahr setzt der Schöndorfer Thomas Kümmel seinen Blick zurück in die Weimarer Stadtgeschichte fort. Thema der 2. Großen Stadtbegehung am Sonntag, dem 30. Juni, ist, dass sich die Teilnehmenden untereinander vom Leben in der Stadt in den Jahren von 1969 bis 1989 erzählen.

Im Zentrum stehe dieses Mal die Nördliche Innenstadt. Vom Treffpunkt an der ehemaligen Minol-Tankstelle auf der Nordseite des Bauhaus-Museums sollen ganz unterschiedliche Orte ins Blickfeld genommen und auch reichlich DDR-Vokabular aufgefrischt werden. Denn Themen liefern unter anderem das VPKA, die Poli-Nord, das FDGB-Haus, die POS Karl Marx, das Kirschberg-Krankenhaus, die Hotels Einheit und International und nicht zuletzt die legendäre Eisdiele Pinguin.

Seine Reihe „Kümmels Kultur“ sei eine Privatinitiative und parteipolitisch neutral, betonte Thomas Kümmel. Er erhofft viele Teilnehmende, die aus ihrem damaligen Alltag erzählen und so mithelfen, „ein Stück Weimarer Alltagsleben zu bewahren“. Schön wäre, fügte er hinzu, wenn die Teilnehmenden ein typisches DDR-Produkt mitbringen und vorstellen würden.

red