Weimar. Rund 60 Studierende führen zusammen das Meisterwerk von Händel auf. Für einen Studenten geht es dabei um viel.

Ein oratorisches Meisterwerk haben sich rund 60 Studierende der Weimarer Musikhochschule Franz Liszt vorgenommen. Am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr führen sie in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul Georg Friedrich Händels „Messiah“ auf. Jonas Dippon leitet Chor und Orchester im Rahmen seiner Kirchenmusik-Diplomprüfung. Der Eintritt ist frei.

In den Solopartien singen Mirijam Denz, Thora Müller, Nolwenn Tilly, Felix Stöppler und Samuel Huhn. „Freuen Sie sich auf ein Konzert, in dem durch Händels Musik der ‚Messias‘ als Mensch in den Vordergrund rückt und mit affektvollen barocken Formen für jeden erlebbar wird“, erklärt Dirigent Jonas Dippon. „Von berührenden Solopartien im Angesicht des leidenden Christus bis hin zum ekstatischen und weltbekannten ‚Hallelujah‘ mit Pauken und Trompeten gibt es facettenreiche, tiefgründige und schlicht wunderschöne Musik aus der Feder Händels.“

Jonas Dippon wurde 1999 im baden-württembergischen Crailsheim geboren. Seit 2019 studiert er evangelische Kirchenmusik in Weimar in den Orgelklassen von Martin Sturm und Silvius von Kessel. Ab Oktober wird Dippon als Assistenz der Stiftsmusik an die Stuttgarter Stiftskirche unter Kay Johannsen wechseln.

red