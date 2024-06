Weimar. In der Galerie Unartig steht die nächste Vernissage bevor.

Nachdem Karikaturistin Barbara Henniger Finissage gefeiert hat, zieht ab Freitag, 28. Juni, neue Kunst in die Galerie Unartig ein. Sabine Zierold eröffnet um 19 Uhr ihre Ausstellung mit Aquarellen. Sabine Zierold ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Darstellungsmethodik der Bauhaus-Universität und lehrt Malerei in der Mal- und Zeichenschule Weimar. Ihre Aquarelle hat sie auch schon in München und Cottbus ausgestellt. Sie sind bis 26. Juli in der Galerie Unartig zu sehen.

red