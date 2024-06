Kranichfeld. 15.000 der benötigten 20.000 Euro hat der Verein bereits an die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten überwiesen.

Hinweistafeln zur besseren Orientierung beim Blick in die Ferne vom Dicken Turm des Kranichfelder Oberschlosses: Diesen Teil der aktuell laufenden Neugestaltung will der Oberschloss-Förderkreis übernehmen. Er sammelt dafür Spenden und hat 15.000 der benötigten 20.000 Euro bereits an den Eigentümer und Bauherren, die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, überwiesen. Ein Teil des Geldes stammt aus Einnahmen von Weihnachtsmarkt und Burgfest. Die Förderkreis-Protagonisten Christiane Czypionka, Petra Heyder , Anke Bischoff und Andreas Dittmar (von links) hoffen für den offenen Betrag auf weitere Spenden.

IBAN: DE89 8205 1000 0163 0988 91, Stichwort „Tafeln Dicker Turm“

red