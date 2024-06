Weiden. Das Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut Buttelstedt und der Landschaftspflegeverband haben für Freitagnachmittag eingeladen.

Eine der größten Streuobstwiesen im Weimarer Land wird wiederentdeckt: Das Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut Buttelstedt als Eigentümer der Flächen und der Landschaftspflegeverband Mittelthüringen als Projekt-Partner feiern am Freitag, 28. Juni, ab 15.30 Uhr die Neu-Einweihung des sanierten, neun Hektar großen Areals am Rande des Ortsteils Weiden, malerisch am Ufer der Scherkonde gelegen. Als Ehrengäste haben sich die Kreisbeigeordnete Jacqueline Schwikal (parteilos) und der Beigeordnete der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Basche (CDU), angekündigt. Die Wiese soll künftig wieder für Anwohner zum Kirschen-Ernten, Spazierengehen oder Relaxen durchgehend nutzbar sein.

Zu Beginn informieren die Projekt-Verantwortlichen zunächst über die Wiese. Dann sorgt ein öffentlicher Umtrieb der Schafherde für Bewegung auf der Wiese. AB 16.30 Uhr werden Kutschfahrten angeboten. Um 17 Uhr sind alle Neugierigen zu einer Entdeckungstour über das Gelände eingeladen, wo sie Arten, Lebensräume sowie Wissenswertes über Obstbaumschnitt und Imkerei erfahren. Spaß zum Ausklang: Ab 17.45 Uhr krönt ein Wettbewerb im Kirschkern-Weitspucken das Programm. Für das leibliche Wohl sowie Spiel- und Bastel-Angebote für die Kinder wird natürlich gesorgt sein.

red