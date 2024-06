Kranichfeld. Der Förderverein organisiert wie in jedem Jahr zum Sommer-Auftakt einen Abend für Reinhard Dörnfeld und sein Instrument.

Livemusik und guter Wein bei hoffentlich schönstem Sommerwetter unter der Tanzlinde: Mit diesem Angebot will der Förderverein des Kranichfelder Baumbachhauses am Freitag, 28. Juni, locken. Einer schönen Tradition folgend, wird der Kranichfelder Reinhard Dörnfeld auch in diesem Jahr mit seinem Saxophon als Solist mit einem neuen Programm den Abend kurz nach der Sonnenwende gestalten. Er war 1965 Gründungsmitglied des Krania-Sextetts und später eine tragende Säule des Peter-Nolze-Quartetts. In den letzten Jahrzehnten gab es wohl kaum ein Blasorchester im Weimarer Land, in dem nicht auch Reinhard Dörnfeld seine Töne setzte. Der Eintritt ist frei, und die Sonderausstellung „Einkehr im Baumbachhaus –Bücher und Bilder von Felix Martin Furtwängler“ kann besichtigt werden.

red