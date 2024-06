Weimar. Der Serbe setzt sich für Menschenrechte, Minderheiten sowie den Umgang mit der Verantwortung zu Kriegsverbrechen ein und wird massiv bedroht.

Der 53-jährige Serbe Dinko Gruhonjić erhält den diesjährigen Menschenrechtspreis der Stadt Weimar. Der Preisträger arbeitet als Journalist, Schriftsteller und Professor an der Philosophischen Fakultät Novi Sad. Außerdem ist er beim Vojvodina-Verband unabhängiger Journalisten tätig. Hauptthemen seiner Tätigkeit sind Politik, Menschenrechte, Minderheiten sowie der Umgang mit der Verantwortung zu Kriegsverbrechen zur Zeit der Kriege im ehemaligen Jugoslawien.

Öffentliche Kampagne bis hin zu Morddrohungen

Aufgrund seiner unabhängigen und kritischen Berichterstattungen auch zum Erstarken des militanten Nationalismus und der Verherrlichung von Kriegsverbrechen in Serbien wurde und wird er nach Angaben der Stadt Weimar immer wieder Ziel von Hetzkampagnen auch durch regierungsnahe Kreise. Inzwischen würden auch Drohungen aus Regierungskreisen immer lauter. Sowohl Vertreter einer Regierungspartei als auch der Präsident Serbiens hätten „gegen Dinko Gruhonjić eine öffentliche Kampagne der Einschüchterung in Gang gesetzt, die in Androhung von Gewalt und offenen Morddrohungen mündete“. Dennoch trete Dinko Gruhonjić weiter für die Meinungs- und Pressefreiheit ein, insbesondere für eine kritische Auseinandersetzung mit der jüngsten Geschichte in Serbien sowie gegen nationalistische Strömungen.

Preisträger will sein Engagement fortsetzen

„Dieser Preis ist für mich und meine Familie von großer emotionaler und menschlicher Bedeutung. Er ist eine tiefe Anerkennung meiner journalistischen und akademischen Arbeit zur Förderung der Menschenrechte, zur Bekämpfung militanter ethno-nationalistischer Ideologien und zur Förderung der Versöhnung zwischen den Völkern im post-jugoslawischen Raum“, so Dinko Gruhonjić. Der Preis werde ihm helfen, „diesen Weg trotz der zunehmenden Bedrohungen, denen wir alle, die wir für menschliche Werte eintreten, ausgesetzt sind, weiterzuverfolgen“. Seinen Dank sprach er denen aus, die ihn nominiert haben, sowie allen, „die mich und meine Familie in diesen schwierigen Zeiten unterstützen“.

Der Weimarer Stadtrat hatte im nicht öffentlichen Teil seiner Sitzung am 19. Juni dem Vorschlag des Vergabebeirats zugestimmt, Dinko Gruhonjić den Preis zu verleihen. Dafür seien drei Nominierungen eingereicht worden.

Der mit 5000 Euro dotierte Weimarer Menschenrechtspreis, der am 6. Dezember vergeben wird, würdigt das herausragende Engagement von Dinko Gruhonjić und soll, so die Hoffnung, zu seiner persönlichen Sicherheit beitragen. Der gemeinsame Vorschlag wurde von der Gesellschaft für bedrohte Völker, Reporter ohne Grenzen sowie dem Helsinki Committee for Human Rights eingereicht.

red