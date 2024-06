Weimar. Ein Märchentheaterstück will Sigrun Stiehl im Galli-Theater mit möglichst vielen Kindern erarbeiten.

Ferienkinder ab sechs Jahren, die das Rampenlicht suchen, finden es im Galli-Theater Weimar. Am 1. Juli startet ein Ferientheaterkurs, der bis 5. Juli täglich von 10 bis 13 Uhr läuft. Ziel ist es, gemeinsam mit Sigrun Stiehl ein Märchentheaterstück zu entwickeln, das zum Abschluss Verwandten und Freunden präsentiert wird. Interessierte melden ihre Kinder an unter Telefon: 03643/778251 oder kinder-weimar@galli.de

Auch für Erwachsene steht in den kommenden Tagen wieder einiges im Galli-Theater auf dem Programm. Am Donnerstag- und Freitagabend läuft „Die sieben Typen Show“ mit Krispin Wich, am Samstag „Wie ich Leonard Cohen lieben lernte“ mit Singer-Songwriter Tom Horn. Los geht es jeweils um 20 Uhr.

red