Thangelstedt. Zwei Tage lang geht rund um das Vereinshaus im Blankenhainer Ortsteil die Post ab.

Vorfreude und emsige letzte Handgriffe rund um das Vereinshaus: In Thangelstedt startet am Samstag, 29. Juni, das jährliche große Dorffest-Spektakel. Zum Auftakt um 15 Uhr geht es noch relativ entspannt zu. Es gibt Kaffee und Kuchen, einen Show-Act und einen Basteltisch für die Jüngsten. Der sportliche Ehrgeiz der Besucher zeigt sich danach zuerst in den beliebten Gaudispielen und erwacht ab 18 Uhr zu weiterem Leben: Beim Hammelkegeln auf der urigen Freiluft-Bahn gibt es tatsächlich einen lebenden Hammel als Hauptpreis, und die Tradition verlangt, dass der neue Besitzer sich am Sonntagnachmittag nach der Siegerehrung zusammen mit dem Tier an seinem Wohnzimmerfenster zeigt.

Public Viewing des EM-Achtelfinales Deutschland gegen Dänemark lässt den Samstag ausklingen, am Sonntag geht es um 10 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. Als Mittagessen-Angebot sind Wildgulasch und Klöße geplant. Um 14 Uhr tritt der Bad Berkaer Männerchor auf. Der Dorfverein um Carola Zimmer-Schütze hofft nun vor allem auf passendes Wetter für seinen Jahreshöhepunkt.

red