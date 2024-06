Weimar. Thomas Kümmel erwartet Interessierte dazu am Sonntag auf dem ehemaligen Minol-Parkplatz

Die Nördliche Innenstadt in den Jahren von 1969 bis 1989 wird am Sonntag von der 2. Großen Stadtbegehung in den Blick genommen, die Thomas Kümmel mit Interessierten absolvieren möchte. Hier ist beispielsweise die Bertuchstraße im Februar 1988 samt Dunstglocke, Wartburg und W50 zu sehen. Der Rundgang dreht sich unter anderem um einst für die DDR typische Einrichtungen wie das VPKA, die POS Karl Marx oder die Poli-Nord. Teilnehmende hat der Initiator überdies darum gebeten, DDR-typische Gegenstände mitzubringen und der Gruppe vorzustellen. Treffpunkt für das kostenlose Angebot ist am Sonntag, dem 30. Juni, um 10 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Minol-Tankstelle im Bereich des heutigen Bauhaus-Museums.