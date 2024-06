Tiefurt. Mirjam und Wieland Meinhold geben als „Duo Vimaris“ ein Konzert mit anschließender Orgelführung.

Die Tiefurter Montagsmusiken gegen weiter. Am Montag, 1. Juli, wird um 18 Uhr zu einem sommerlichen Konzert in die Christophoruskirche Tiefurt eingeladen. Das Duo Vimaris, bestehend aus Sopranistin Mirjam Meinhold und Wieland Meinhold an der Orgel, wird in seinem Programm „Musica Italiana“ italienische Barockmusik erklingen lassen.

Das Duo Vimaris interpretiert unter anderem Sonaten, Arien, Canzonen, Toccaten und Concerti von Komponisten wie Corelli, Pergolesi und Marcello. Zum krönenden Abschluss wird auch Antonio Vivaldi zu hören sein.

Das Publikum soll sich beim Genuss der lebensfrohen Musik selbst davon überzeugen, warum sich Italien und italienische Musik in der Barockzeit in Deutschland großer Beliebtheit erfreuten.

Im Anschluss an das Konzert des Duos findet unter dem Motto „Klangmajestät – Besuch bei der Königin“ eine Orgelführung an der historischen 115-jährigen Heerwagen-Orgel in der St.-Christopherus-Kirche statt. Wieland Meinhold führt alle Interessierten direkt an den Spieltisch und erläutert Aufbau und Funktionsweise des Instruments. Dabei werden die Facetten der „Königin der Instrumente“ erlebbar. Der Eintritt kostet 10 Euro.

red