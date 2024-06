Weimar. Samstags erwartet Kinder eine kreative Beschäftigung angeboten. Rund um die Sonderausstellung ist noch weiteres geplant.

Mit Zeichenblock und Stiften haben Ferienkinder samstags eine gute Zeit im Stadtmuseum Weimar. Diana Trojca und Hannsjörg Schumann leiten kleine Museumsgäste in kreativen Aufgaben an, und zwar am 29. Juni ab 11 Uhr. Noch einmal wird die Aktivität am 27. Juli angeboten.

Kommende Wochen gibt es außerdem noch einmal die Möglichkeit, an einer Führung durch die Sonderausstellung „Mit Gott und Goethe. Großherzogin Sophie zum 200. Geburtstag“ teilzunehmen. Los geht es am Dienstag, 2. Juli, um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Am 2. Juli ist außerdem Grit Jacobs von der Wartburg-Stiftung Eisenach um 17 Uhr mit ihrem Vortrag „Großherzogin Sophie und die Wartburg“ im Stadtmuseum zu Gast.

