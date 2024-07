Weimar. Neues Beratungsmodell an der Bauhaus-Universität Weimar soll realistischen Eindruck über das Studium und die Stadt auf Augenhöhe vermitteln.

Ob auf Instagram oder per E-Mail – Von Juni bis Oktober bietet die Bauhaus-Universität eine digitale Beratung für Studieninteressierte der Fakultäten Medien sowie Bau und Umwelt an. Das Besondere: Beantwortet werden alle Fragen rund um Studium und Bewerbung von sechs Bachelorstudierenden. Das Angebot ist kostenfrei und soll den Start ins Studium erleichtern, teilt die Universität mit.

Vor dem Studium stellen sich so manche Fragen – vom besten Wohnort bis hin zum Inhalt eines Studienganges. Die Studierenden Jo, Annika, Lilly, Jonah, Sarah und Jasmin kennen sich damit bestens aus. Bis zum Beginn des Wintersemesters 2024/25 können Studieninteressierte ihre zukünftigen Kommilitonen über Instagram oder per E-Mail kontaktieren und offene Fragen zu Studieninhalten, Bewerbungsprozess bis hin zum Studierendenleben in Weimar stellen.

Durch den unmittelbaren Kontakt zu Studierenden erhalten Eltern und Studieninteressierte einen realistischen Eindruck von den fachlichen und persönlichen Anforderungen der universitären Ausbildung, heißt es von der Universität weiter. Im Fokus stehen die Bachelor-Studiengänge Informatik, Medienkultur oder Europäische Medienkultur sowie Bauingenieurwesen, Umweltingenieurwissenschaften und Management, aber auch Fragen zum Masterangebot der Fakultät Bau und Umwelt werden beantwortet.



„Egal, ob euch interessiert, warum die Bauhaus-Uni ein spannender Schauplatz der deutschen Kultur- und Medienwissenschaft ist, was Weimar als Studien- und Kulturort so zu bieten hat, oder auch einfach nur, wo man einen guten Kaffee trinken kann – schreibt mir gerne“, ermuntert Bachelor-Student Jonah. Auch Studentin Jasmin ist hoch motiviert und gespannt auf den persönlichen Kontakt: „Ich studiere seit Oktober 2021 in Weimar und habe mich hier ziemlich schnell eingelebt. Auch ich hatte zu Beginn einige Fragen und mir wurde prima geholfen, deswegen bin ich nun auch da, um euch zu helfen.“ Unter der Adresse studienstart@medien.uni-weimar.de beziehungsweise studienstart@medien.uni-weimar.de können sich Interessierte ab 1. Juni melden.

Bewerbungen bis 30. September möglich

Die Bewerbungsfrist für die grundständigen Bachelorstudiengänge Bauingenieurwesen, Management und Umweltingenieurwissenschaften sowie Medienkultur und Informatik läuft noch bis 30. September. Das Auswahlverfahren für den Bachelorstudiengang Europäische Medienkultur endet am 15. Juli. Auch Absolventen, die sich für ein weiterführendes Masterstudium interessieren, können sich noch bis zum 30. September für die Masterstudiengänge der Fakultäten Medien sowie Bau und Umwelt einschreiben.