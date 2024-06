Weimar. Gesprächsangebot für jedermann am 28. Juni in der Kaiserin Augusta. Wer dazu angekündigt ist:

Etliches an SPD-Prominenz ist für einen Bürgerdialog angekündigt, der am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr für jedermann im Hotel Kaiserin Augusta am Bahnhof stattfindet. Über „Berechtigte Sorgen in bewegten Zeiten“ sprechen unter anderem Innenminister Georg Maier, der Ostbeauftragte Carsten Schneider, die Ex-Bundesministerin Barbara Hendricks, Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Michael Müller sowie zahlreiche SPD-Bundestagsabgeordnete.