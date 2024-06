Weimar. Werke von Goethe, Schiller und Kleist inspirieren das Schauspielprogramm in den kommenden Tagen.

Während sich andere Ensembles in die Sommerpause verabschieden, geht es auf der Bühne des Weimarer Theaters im Gewölbe ungehindert weiter. Am Freitag, 28. Juni, läuft um 18 Uhr „Der erotische Goethe“, das Einblick in das geheime und nicht ganz jugendfreie Archiv des Dichterfürsten gibt. Am selben Abend um 21 Uhr wird „Schiller – Ewig jung ist nur die Fantasie“ gezeigt, wobei Schillers Prosa mit Klarinette und Saxofon in Szene gesetzt wird. Kleists Erzählung „Michael Kohlhaas“ steht am Samstag um 18 Uhr auf dem Programm und „Faust – Eine Odyssee durch Zeit und Raum“ um 21 Uhr. „Faust I – Ein Meer mit Noten“ läuft am Montag, 1. Juli, gleich zweimal um 17 und 20 Uhr.

red