Weimar. Pfarrer Timo Gothe über den Genuss des Lebens und der einfachen Dinge in der Urlaubs- und Ferienzeit.

Einfach leben. Zwei Wörter, zig Bedeutungen.

In der einen Richtung liegt die Betonung auf „leben“. Das Leben spüren in Fülle und ohne Sorgen und Fragen. Das wünschen sich viele besonders für die Ferien und den Urlaub. Alles einmal hinter sich lassen und loslassen, sich lebendig fühlen.

In der anderen Richtung liegt die Betonung auf „einfach“. Mit leichtem Gepäck unterwegs sein, das viele, was uns auch wie Ballast umgibt, einfach mal zu Hause lassen. Die einfachen Dinge entdecken und genießen, ohne dafür eine komplizierte Technik anwenden oder eine neue App erst installieren zu müssen. Auch das kann eine Erfahrung sein, die mit den Ferien verbunden ist.

Besinnung auf das Miteinander

Unter dem Motto „Einfach leben“ verbringen viele Kinder in den katholischen Kirchengemeinden dieses Jahr eine Ferienfreizeit – die sogenannte „Religiöse Kinderwoche“. Für mich ging es da die letzten Tage mit einer großen Kinder- und Jugendschar ins Erzgebirge. Ein großes Selbstversorgerhaus am Waldrand genügte uns und bescherte den Kindern eine wunderbare Woche, in der das Handy kaum, das Miteinander aber eine umso größere Rolle spielte.

Inhaltlich versuchten wir, mit dem Blick auf den Heiligen Franz von Assisi und die Heilige Klara, dem einfachen Leben auf die Spur zu kommen. Franz und Klara in ihrer Radikalität faszinieren bis heute und fragen uns und unsere Lebensweise zugleich an. Sie durchbrachen Standesgrenzen, entsagten Vermögen und Wohlstand und brachen mit den Vorstellungen ihrer Zeit. Sie wendeten sich der Schöpfung zu und erkannten in den Armen einen Auftrag.

Franz und Klara, Klara und Franz – ihr Grundzug war nicht Revolution, sondern Liebe. Gott lieben im Gebet und darin erkennen, was zu tun ist. Die Schöpfung lieben, ja sie im Geiste umarmen und so die Geschöpfe respektieren. Den Armen lieben und sich ihm zuwenden, weil jeder Mensch von Gott geliebt ist.

Einfach leben. Einfach mal ausprobieren.