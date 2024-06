Ettersburg. Das Veranstaltungsformat ließ Publizist Michel Friedman und Ministerpräsident Bodo Ramelow aufeinandertreffen. So geht es Ende August weiter:

Am letzten Abend vor der Sommerpause füllte sich der Gewehrsaal auf Schloss Ettersburg noch einmal bis zum letzten Platz. Grund dafür waren am Donnerstagabend Michel Friedman und Bodo Ramelow, die zum Ettersburger Gespräch ihre Ansichten über den Zustand der Demokratie sowie über alten und neuen Judenhass teilten. Am 20. August geht das Format weiter mit Soziologe Lorenz Jäger, der mit Peter Krause über die Kunst des Lebens und des Sterbens spricht.