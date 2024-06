Weimarer Land. Die Stadt- und Dorfkirchenmusiken ziehen mit alten und modernen Klängen in Kirchen im Weimarer Land ein.

Sowohl die St. Peter und Paul Kirche in Großobringen als auch die Sankt-Michael-Kirche Tannroda werden dieses Wochenende im Rahmen der Stadt- und Dorfkirchenmusiken bespielt.

In Großobringen spielt das aus Berlin stammende Adumá Saxophonquartett am Samstag, 29. Juni, 19 Uhr, sein Programm „Boisterous Dances“. Das „Ensemble Nu:n“ spielt am Tag darauf ab 16 Uhr in Tannroda. Unter dem Motto „Manigem Herzen“ interpretieren sie mystische Gesänge und höfische Lieder des Mittelalters neu. Alte Musik, Jazz und Weltmusikmoderne treffen dabei aufeinander.

Noch bis 14. Juli gibt es jedes Wochenende Live-Musik in Kirchen. Weiter geht es kommende Woche in Meckfeld und Denstedt.