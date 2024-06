Weimar. Live-Musik von Beethoven über Elektro bis zu Leonard Cohen wird am Wochenende in Weimar gespielt. Auch diese Veranstaltungen sollte man im Auge behalten:

Beethoven, Wagner und Co. im Schießhaus

Erst kürzlich feierte das Collegium Musicum Weimar sein 30-jähriges Bestehen auf der Ilm-Insel in Tiefurt. Im Zeichen des Jubiläums ist das Ensemble am Samstagabend, 29. Juni, ab 19.30 Uhr im Schießhaus zu erleben. Unter der Leitung von P. Mauricio Sotelo-Romero werden Glucks Alceste-Ouvertüre, der erste Satz von Beethovens 9. Sinfonie sowie drei Auszüge aus Wagners Lohengrin dargeboten. Auch Bruckners Symphonisches Präludium steht auf dem Programm. Als Solisten werden Sopranistin Lisa Schmidt und Tenor Kaine Daniel Hayward zu hören sein. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro und für Hochschuleangehörige 3 Euro.

Spanierin an der Walcker-Orgel

Der Weimarer Orgelsommer geht am Sonntag, 30. Juni, mit einem Konzert von Loreto Aramendi weiter. Sie spielt um 18 Uhr in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul. Die Organistin aus dem spanischen San Sebastian ist Hauptorganistin an der Cavaillé-Coll-Orgel der Basilika von Santa Maria del Coro und tourt international.

Klassische Konzerte im Forum Seebach

Nachdem am Sonntag (30. Juni, 16 Uhr) die Dresdner Klavierstudentin Miriam Hinrichs ein Konzert gegeben hat, legen Studierende der Weimarer Musikhochschule bereits am Montag nach. Mit Schülerinnen und Schülern des Musikgymnasiums Schloss Belvedere bieten sie um 16 Uhr das Programm „Das Timbre der Viola“ dar. Dazu werden sie von Ludmilla Kogan am Klavier begleitet. Der Eintritt ist frei.

Modern jüdische Denkerinnen im Fokus

Die Reihe der Lesungen im Künstlergarten hinter dem Haus der Weimarer Republik wird am Mittwoch, 3. Juli, 19 Uhr fortgesetzt unter der Überschrift „Freiheit nicht träumen, sondern konzipieren“. Es soll um jüdische Denkerinnen der Moderne gehen, wie die französische Philosophin Simone Weil. Über die Text spricht Ulrike Müller.

Cohen-Tribute im Galli-Theater

Statt Schauspiel steht am Samstagabend ausnahmsweise mal Live-Musik auf dem Programm im Galli-Theater. Am 29. Juni teilt Tom Horn mit seinem Publikum seine Faszination für einen Singer-Songwriter-Kollegen. „Wie ich Leonard Cohen lieben lernte“ vereint Cohen-Cover, eigene Lieder und Geschichten über den kanadischen Künstler.

Elektronische Musik auf dem Prüfstand

David Bilek, Student an der Hochschule für Musik Franz Liszt, präsentiert in seinem Bachelorkonzert eigene, während des Studiums entstandene Werke. Er spielt am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr im Studio für elektroakustische Musik der Bauhaus-Universität Weimar. Der Eintritt ist frei.

