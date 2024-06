Weimar. Enkelin wird am Dienstag in Weimar erwartet. Veranstaltungsaal erhält Namen des in Charkiw getöteten Buchenwald-Überlebenden.

Öffentlich vorgestellt wird am Dienstag, dem 2. Juli, ab 18 Uhr im Museum „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ die Broschüre „Der Aufbau einer Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das Leben des Ukrainers Boris Romantschenko“. Dazu wird der Veranstaltungssaal von dessen Enkelin Julia Romantschenko und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit einer Gedenktafel für den Ukrainer versehen und der Raum nach ihm benannt. Die Enkelin reist eigens dafür aus Charkiw an.

Boris Romantschenko überlebte als Jugendlicher Zwangsarbeit und KZ-Haft in Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen. Nach seiner Befreiung am 11. April 1945 musste er zunächst als sowjetischer Besatzungssoldat in Deutschland bleiben, bevor er im Jahr 1950 in seine Heimat zurückkehren konnte. Als ukrainischer Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora erneuerte er 2015 in Buchenwald den Schwur von 1945, sich für den „Aufbau einer Welt des Friedens und der Freiheit“ einzusetzen. Er starb am 18. März 2022 bei einem russischen Angriff auf seine Heimatstadt Charkiw.

Über das Leben des Buchenwald-Überlebenden, der so tragisch ums Leben gekommen ist, haben Gedenkstätten-Archivarin Anita Ganzenmüller und Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner eine knapp 50 Seiten umfassende Broschüre mit zahlreichen Fotos und Illustrationen erstellt (ISBN 9783935598354; 5 Euro).

red