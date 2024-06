Weimar. Die Polizei Weimar musste drei Männer voneinander trennen und ermittelt wegen mehrerer Diebstähle.

In der Nacht zum Donnerstag entwendete ein bisher unbekannter Täter einen Motorroller in Weimar Nord, obwohl dieser doppelt gesichert war. Der 19-jährige Besitzer meldete den Diebstahl der Polizei.

Körperliche Auseinandersetzung

In der Weimarer Nordvorstadt sind Donnerstagabend drei Männer aneinandergeraten. Der Streit entfachte sich am Bahnhof. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in Richtung der Buttelstedter Straße. Dort konnten die Polizisten die drei Personen schließlich trennen. Warum sie in Streit gerieten, ist bisher noch unbekannt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Handtasche gestohlen

In der Innenstadt von Weimar kam es am Freitagmorgen zu einem Handtaschendiebstahl. Laut Polizei näherte sich ein bisher unbekannter Mann einer 73-jährigen Frau, die an der Haltestelle Goetheplatz stand, und entriss ihr die Handtasche. Er flüchtete in Richtung Graben. Bisher konnte der Täter nicht gefunden werden. Er wird wie folgt beschrieben:

schlank, mittelgroße Figur

langärmlige Kleidung

trug eine Kapuze und eine Maske

Zeugen, die das Tatgeschehen mitbekommen haben, oder anderweitige Angaben in dem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. 03643 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

