Weimar. Zwei Einrichtungen sind dafür in der kommenden Woche zeitweise geschlossen.

Zur Wiederherstellung der Wege am Liszt-Haus und an der Parkhöhle im Ilmpark sind nach Angaben der Klassik-Stiftung Baumaßnahmen erforderlich, die die Zugänglichkeit der beiden Einrichtungen beeinträchtigen. Die Parkhöhle bleibt daher den Angaben zufolge in der kommenden Woche von Montag bis Freitag, 1. bis 5. Juli, geschlossen. Für das Liszt-Haus gelte dies für den Zeitraum von Mittwoch bis Freitag, 3. bis 5. Juli, teilte die Stiftung mit.

