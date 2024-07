Thomas Lieske ist mit 48 Minuten und 55 Sekunden beim Zehn-Kilometer-Lauf am Wochenende die Bestzeit gelaufen beim Sportfest in Niedertrebra. Am Mikrofon machte Ivonne Pabst, Leiterin der Sektion Leichtathletik, die Ansagen. © Funke Mediengruppe Thüringen | Franz Hempel