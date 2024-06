Blankenhain. Hunderte Besucher erleben den deutschen Achtelfinal-Sieg gemeinsam auf dem Areal am Freibad.

Voll besetzte Reihen und Partystimmung: Genau so hatten sich die Organisatoren der Fanmeile am Blankenhainer Waldbad die Fußball-EM-Nächte vorgestellt wie beim 2:0-Achtelfinal-Sieg Deutschlands gegen Dänemark am Samstagabend. Vor dem Anpfiff sorgte ein Wettbewerb für Unterhaltung: Einige Zuschauer kickten auf eine Torwand, als Preise hatte das Spa-Golf-Resort einmal mehr originale DFB-Trikots mit Sonderbeflockung „Weimarer Land 24“ bereitgestellt.

seb