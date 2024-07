Weimar. Das Museum für Ur- und Frühgeschichte bietet in seinem Sommerprogramm diesmal eine Reise in vorchristliche Zeiten an.

Mit dem Blick auf ein ganz besonderes Volk setzt das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens am Mittwoch, 3. Juli, sein Sommer-Ferienprogramm fort. Die Zeitreise führt in die Welt der Kelten: In zwei Durchgängen um 13 Uhr und 15 Uhr begeben sich die Teilnehmer in einer Kurzführung auf die Spuren der keltischen Besiedlung und erfahren, welche wertvollen Schätze diese Bewohner im Raum Thüringen hinterlassen haben. In einem Workshop kann sich anschließend jeder seinen eigenen Münzstempel gestalten und eine Münze prägen.

Es geht unter anderem um die Frage, wie das Geld, erfunden vor rund 2600 Jahren auf dem Gebiet der heutigen Türkei, nach Mitteleuropa und damit auch nach Thüringen kam. Die aus dem Boden des Freistaates geborgenen Schätze geben darüber Auskunft. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung über museum@tlda.thueringen.de erforderlich, es sind noch ausreichend Plätze frei. Zu zahlen sind zusätzlich zum Museums-Eintritt 3,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder.

red