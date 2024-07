Weimar. Im Forum Seebach werden die Tage der Kammermusik fortgesetzt. Auch andere Konzerte von Studierenden der Musikhochschule sind zu hören.

Im Juli warten im Forum Seebach wieder zahlreiche Veranstaltungen auf Liebhaber der klassischen Musik. Die drei Solo-Gitarristen Junghyun Park, Barbora Kubíková und Daniló W. Kunze von der Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt spielen am Dienstag, 2. Juli, um 16 Uhr im Forum.

Ihr Kommilitone Oliver Zschiedrich gibt am Tag darauf zur selben Zeit sein Bachelorkonzert auf der Oboe. Begleitet von Sophio Gigineishvili am Klavier spielt er unter anderem Werke von Telemann, Schumann, Dutilleux und Yun. Am 4. und 5. Juli werden dann die Tage der Kammermusik fortgesetzt. Beginnend jeweils um 16 Uhr präsentieren Musikstudierende ihre Werke des letzten Semesters. Der Eintritt ist frei.

red