Apolda. Die Polizei in Apolda musste einen Mann festnehmen, der zunächst eine Wohnung nicht verlassen wollte und im Anschluss die Beamten angegriffen hatte.

Ein 25-jähriger Mann wollte Montagnacht die Wohnung eines Bekannten in der Schillerstraße in Apolda nicht verlassen. Nach Polizeiangaben randaliert er zudem in dem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Beamte trat und schlug er um sich und verletzte so beide Polizisten.

Der 25-Jährige wurde festgenommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

