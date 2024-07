Weimar. Gleich mehrere anstehende Stücke haben den Dichterfürsten Goethe als Protagonisten.

Johann Wolfgang von Goethe spielt einmal wieder im Weimarer Theater im Gewölbe eine zentrale Rolle. So am Dienstagabend bei „Christiane und Goethe“. Ab 20 Uhr erzählen Eva-Maria Ortmann und Matthias Bega die Geschichte eines ungleichen Liebespaares. Zur gleichen Zeit am Tag darauf wird der Dichter von in „Goethe(n) Abend!“ parodiert. Dabei werden Ortmann und Bega von Ines Mainz auf dem Klavier begleitet.

Am Donnerstag, 4. Juli, folgt um 20 Uhr eine Aufführung von „Goethe und Wieland“. Peter Rauch präsentiert darin die schönsten Liebesdichtungen der beiden Schriftsteller. Hans Raths begleitet ihn wie gewohnt musikalisch.

Karten sind ab 25 Euro erhältlich unter theater-im-gewoelbe.de/spielplan







red