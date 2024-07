Weimar. Die Bauhaus-Universität ist Teil einer Allianz, die kräftig von der EU gefördert wird.

Über eine beträchtliche Förderung kann sich die Bauhaus-Universität freuen: 14,4 Millionen Euro aus einer Initiative der Europäischen Union teilt sich die Weimarer Hochschule mit neun Partnereinrichtungen in Europa.

Die EU-Initiative „Erasmus+ Europäische Hochschulen“ fördert strategische Allianzen europäischer Hochschulen für gemeinsame Projekte, die sich für eine nachhaltige, inklusive und resiliente Entwicklung europäischer Regionen einsetzen und den internationalen Austausch in allen Hochschulbereichen fördern. Die Weimarer Uni arbeitet in der Allian „BAUHAUS4EU“ unter anderem mit Hochschulen in Schweden, Albanien, Portugal, Bulgarien, Italien, Polen, Frankreich und Griechenland zusammen. Gemeinsam haben sie 124.000 Studierende und 10.000 Mitarbeitende. Zu dem Verbund gehören auch 67 weitere Partner aus Zivilgesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Industrie und Forschung, die nicht direkt finanziell beteiligt werden, jedoch in die Projekte involviert sind.

Die Allianz fördert insbesondere Austauschprogramm. Außerdem soll ein europäischer digitaler Campus und eine gemeinsame Führungsstruktur aufgebaut werden. Das Projekt soll Anfang 2025 starten.

Weitere Informationen unter uni-weimar.de

red