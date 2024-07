Weimar. Expertin Helga Brunnemann nimmt Interessierte dazu am 5. Juli mit. Was es dabei zu entdecken gibt:

Auf Exkursion zu Brutplätzen der Mauersegler in Weimar können Interessierte am Freitag, 5. Juli, gehen. Helga Brunnemann stellt die Akrobaten der Lüfte bei einer vogelkundlichen Führung vor. Beginn der Veranstaltung des NABU-Regionalgenverbandes, wo Helga Brunnemann die AG Gebäudebrüterschutz leitet, ist um 20 Uhr vor der Katholischen Kirche. Helga Brunnemann berichtet Interessantes über die Vogelart, die die hiesigen Gefilde bereits Anfang August wieder verlässt, und andere Gebäudebrüter, vor allem, wie mit wenigen Mitteln an einer Hausfassade viel für die elegante Vogelart erreichbar ist. Mauersegler sind Gebäudebrüter und haben sich wie Schwalben, Turmfalken, Hausrotschwanz und Schleiereule an das Leben in Ortschaften angepasst.

red