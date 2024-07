Weimar. Energiegenossenschaft Ilmtal eG stellt neue Projekte vor und beantwortet Fragen von Interessierten.

Eine Informationsveranstaltung zum Thema „Energie für die Zukunft – Photovoltaik und mehr“ bietet die Energiegenossenschaft Ilmtal eG l am Dienstag, 2. Juli, von 17.30 bis 19.30 Uhr an. Interessierte sind dazu in der Notenbank Weimar in der Steubenstraße willkommen. Dort stellt die Ilmtal eG ihre neuesten Projekte und Initiativen vor. „Erfahren Sie mehr über die Planung und Umsetzung von PV-Anlagen, die Nutzung von Balkonkraftwerken, und wie Sie von Ökostrom profitieren können“, heißt es in der Ankündigung zum Abend. Er biete die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und individuelle Fragen direkt an die Experten zu richten.

red