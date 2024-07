Weimar. „Weimar brummt“ immer noch – Am Gefahrenschutzzentrum in der Kromsdorfer Straße sind 40.000 Euro investiert worden.

Ein neues Bienenparadies ist am Gefahrenschutzzentrum im Weimarer Norden entstanden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. In Anlehnung an das vor einigen Jahren ins Leben gerufene Projekt „Weimar brummt“ wurden die überalterten und unansehnlich gewordenen Gräserstreifen in der Kromsdorfer Straße neu angelegt und sollen nützliche Insekten anziehen.

In der Kromsdorfer Straße wächst nun eine Pflanzenmischung, die nicht nur farblich den Straßenrand aufwertet, sondern durch die Vielzahl an Stauden, Bodendeckern und Blumenzwiebeln mit unterschiedlichen Blütezeitpunkten ein breites und vor allem lange währendes Nahrungsangebot für Bienen und andere Insekten bieten soll. „Nach erfolgreicher Etablierung zeichnen sich Staudenmischpflanzungen durch einen geringen Pflegeaufwand aus und tragen somit einen wichtigen Teil zu einer nachhaltigen und dauerhaften Begrünung in urbanen Räumen bei“, heißt es zur Begründung aus der Stadtverwaltung.

Für die Pflanzung hat die Stadt 40.000 Euro investiert. Mit der Summe wurde nicht nur das Setzen der Stauden auf 265 Quadratmetern finanziert, sondern auch der Austausch des Substrats auf der ganzen Fläche sowie die Pflege der Wiese für drei Jahre. Danach sollten sich die Stauden etabliert haben.

red