Bad Berka. Ab dieser Woche lädt die evangelische St.-Marien-Gemeinde jeden Mittwochabend in die Stadtkirche bei freiem Eintritt.

Die Reihe „Geistliche Sommermusiken“ geht in ihre nächste Auflage. Für Mittwoch, 3. Juli, laden die Organisatoren der evangelischen St.-Marien-Gemeinde zur Auftakt-Veranstaltung 2024 in die Stadtkirche ein. „Eine musikalische Weltreise mit dem Akkordeon“ ist das Programm überschrieben, das Alexandre Bytchkov als Solist vorbereitet hat. Der Eintritt hier wie auch zu allen anderen Veranstaltungen ist frei. Die Mittwochskonzerte beginnen immer um 19.30 Uhr. Besucher sind unabhängig von ihrer Konfession herzlich willkommen.

Das Programm in diesem Sommer hat eine Bandbreite über verschiedenste Stilepochen hinweg, mit Instrumenten aller Art und in teils ausgefallenen kammermusikalischen Besetzungen vom Solisten bis zum kleinen Orchester. Am 24. Juli etwa gibt es „Keltische Impressionen“ mit Ellen Czaya und Thomas Loefke zu erleben, zum Abschluss am 28. August präsentiert der Blankenhainer Musizierkreis unter Leitung von Hermann Schmalfuß „Die Frohnatur der Musik des Barock“. Dazwischen, nämlich am 7. August, steht ein besonderes Highlight auf dem Programm: Der Posaunenchor der St.-Marien-Gemeinde feiert an diesem Abend seinen 60. Geburtstag mit einem großen Jubiläumskonzert unter Leitung von Frank Plewka.

red